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İzmir'de huzur ve güven operasyonu: 35 şahıs yakalandı

İzmir'de, jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven operasyonunda, haklarında arama kararı olan 35 şahıs yakalandı.

14.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:06
İzmir'de huzur ve güven operasyonu: 35 şahıs yakalandı
İzmir 'de, jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven operasyonunda, haklarında arama kararı olan 35 şahıs yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 175 unsur ve 565 personeliyle kent genelinde huzur ve güven operasyonu yaptı. Yapılan aramalarda toplamda 6 bin 382 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu gerçekleştirilirken, 21 yoklama-bakaya kaçağı, 3 yaralama, 2 borçlunun ödeme şartını ihlal, 1 hakaret, 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 1 uyuşturucu bulundurma, 2 tehdit, 1 karşılıksız yaralanma, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması ve 1 nafaka hükümlerine uymamak üzere çeşitli suçlardan aranması olan toplam 35 şahıs yakalandı.

Öte yandan, uygulamalarda 2 bin 889 araç sorgulanırken, 16 araç trafikten men edildi; 34 araca da 10 bin 463 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarına yönelik yaptığı kontrollerde de toplam 303 okul servis aracını kontrol etti. Kontroller sonucunda 3 servis aracı trafikten men edilirken, 22 servis aracına 3 bin 560 lira idari para cezası uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Huzur, İzmir, 3. Sayfa

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