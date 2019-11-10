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İzmir'de "huzur ve güven" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde düzenlediği "huzur ve güven" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

10.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:38İzmir'de
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde düzenlediği "huzur ve güven" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir'de eş zamanlı uygulama yaptı.
Kentte bulunan 122 noktada 958 personel ve 235 timin katıldığı uygulamada, 6 bin 478 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve 4 bin 705 araç ile bin 224 umuma açık yer kontrol edildi.
Kontroller sonucu çeşitli suçlardan aranan 17 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, 33 araç trafikten men edildi, 74 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, 2 silah ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Huzur, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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