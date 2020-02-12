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İzmir'de huzurevinde yangın

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki özel bir huzurevinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

12.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:35İzmir'de huzurevinde yangın

İZMİR'in ilçesindeki özel bir huzurevinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, maddi zarar meydana geldi.

Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri fark eden huzurevi personeli, itfaiyeye verdi. İhbar üzerine İtfaiyesi Güney Bölge Amirliğine bağlı Seferihisar, Gümüldür, Gaziemir ve Menderes müfrezelerinden 3 arazöz, 1 tonaj araç, 2 merdivenli araç ve AKS 112 aracından oluşan ekip, bölgeye sevk edildi. Bina boşaltılırken, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Seferihisar, Ürkmez, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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