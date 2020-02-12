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İzmir'de huzurevinde yangın paniği

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan özel bir huzurevinde yangın çıktı.

12.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:55İzmir'de huzurevinde yangın paniği
'in ilçesinde bulunan özel bir huzurevinde yangın çıktı. ekipleri tarafından söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın sabah saatlerinde Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'nde bulunan özel bir huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir İtfaiyesi Güney Bölge Amirliğine bağlı Seferihisar, Gümüldür, Gaziemir ve Menderes müfrezelerinden 3 arazöz, 1 tonaj araç, 2 merdivenli araç ve 1 AKS 112 aracından oluşan ekipler müdahale etti. Büyük panik uyandıran yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması uyguladı.

Ölü ve yaralı yok

Sabah saatlerinde meydana gelen ve yürekleri ağza getiren yangında ölü, yaralı ve dumandan etkilenen vatandaş olmazken binanın çatısında maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. - İZMİR

Seferihisar, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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