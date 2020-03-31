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İzmir'de ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle başlattığı yardım kampanyasına bir yenisini ekledi.

31.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:26
İzmir'de ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle başlattığı yardım kampanyasına bir yenisini ekledi. İhtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek dağıtımı başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek dağıtmaya başladı. İzmir'in İsmetpaşa, 1.Kadriye, 2.Kadriye, 19 Mayıs, Akarcalı, ve 26 Ağustos mahallelerinde başlayan kampanya ile günde 2 binden fazla çorba ve ekmek dağıtılması hedefleniyor.

Çorba ve ekmekleri ihtiyaç sahibi evlere dağıtan Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, dağıtılan gıda miktarını önümüzdeki günlerde artırmayı hedefliyor.

"Biz varız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi hiç geliri olmayan 65 yaş üstündekilere gıda; 1-5 yaş arası çocuğu olup, geliri bulunmayan, sisteme kayıtlı ailelere de süt ve gıda paketi ulaştırıyor. "Biz varız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek veya gönüllü olmak isteyenler 444 40 35 numaralı telefon hattını arayarak bilgi alabiliyor. - İZMİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs, İzmir, Güncel
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