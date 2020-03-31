İzmir'de ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek yardımı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek yardımına başladı.
31.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:34
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek yardımına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında hazırlanan çorba ve ekmek yardım kampanyası devam ediyor. Bu çerçevede günlük 2 bin kişiye çorba ve ekmek dağıtılması hedefleniyor.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinin geliri olmayan 65 yaş üstündekilere gıda, 1-5 yaş arası çocuğu olup geliri bulunmayan sisteme kayıtlı ailelere de süt ve gıda paketi ulaştırdığı belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında hazırlanan çorba ve ekmek yardım kampanyası devam ediyor. Bu çerçevede günlük 2 bin kişiye çorba ve ekmek dağıtılması hedefleniyor.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinin geliri olmayan 65 yaş üstündekilere gıda, 1-5 yaş arası çocuğu olup geliri bulunmayan sisteme kayıtlı ailelere de süt ve gıda paketi ulaştırdığı belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel