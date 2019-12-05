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İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı
'in ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafların pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu aralarında çevredeki bazı kişilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Durumun verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
, silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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