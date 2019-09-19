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İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralıİZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

19.09.2019 09:13
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir apartmanın penceresinden ateş açıldı. Açılan ateş neticesinde H.S., A.K. ve B.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çok sayıda kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir, kavga, Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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