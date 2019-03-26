İzmir'de İki Grup Kavga Etti

İzmir
'de iki grup kavga
etti İzmir
'in Çiğli
ilçesinde, aralarında alacak yüzünden nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup kavga
etti, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ata Sanayi Sitesi yakınlarındaki bir tekstil firması önünde, aralarında alacak nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup arasında kavga
çıktı. İki grubun tekme tokat birbirine saldırdığı kavgada, 26 yaşındaki Sinan Yüzer bıçaklanarak yaralandı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanırken, olayda bıçak kullandığı ön esürülen 29 yaşındaki E.Ş. gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince, ambulansla Çiğli
Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Öte yandan, olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kavgadan kaçmaya çalışan bir kişinin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği görülüyor.
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Kaynak: DHA