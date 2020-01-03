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İzmir'de iki kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 12'ye çıktı.

03.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:46 İzmir'de iki kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
'in ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 12'ye çıktı.
İnönü Caddesi'nde önceki gece kalabalık bir grubun otomobile ateş açması ve yoldan geçen iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.
Dün gözaltına alınan 9 şüphelinin ifadelerinden yola çıkan ekipler, 3 zanlıyı daha yakaladı, gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay
Karabağlar ilçesindeki İnönü Caddesi'nde dün kalabalık bir grubun otomobile ateş açması sonucu yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakar (40) yaralanmıştı. Kara ve Çakar, kaldırıldıkları hastanede ölmüş, silahlı saldırı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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