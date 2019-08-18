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İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor

İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor Köydeki tahliye işlemi camiden yapılan anonslarla yapıldıİZMİR - İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınları devam ederken, ilçelere bağlı iki köy tedbir amaçlı boşaltılıyor.

18.08.2019 22:11
İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Köydeki tahliye işlemi camiden yapılan anonslarla yapıldı
İZMİR - İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınları devam ederken, ilçelere bağlı iki köy tedbir amaçlı boşaltılıyor.
İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde saatlerdir süren yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangınlar nedeniyle, Karabağlar ilçesine bağlı Kuyucak köyü ve Urla ilçesine bağlı Yukarı Orhanlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan, Yukarı Orhanlı köyünde yangının birkaç eve sıçradığı bilgisi öğrenildi.
İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor

Karabağlar, İzmir, Urla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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