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İzmir'de iki yankesici yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yankesicilik yöntemiyle çantalardan cüzdan çaldığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

23.09.2019 09:12İzmir'de iki yankesici yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yankesicilik yöntemiyle çantalardan cüzdan çaldığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı'da vatandaşların cüzdanlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, S.Z. (31) ve H.L'yi (58) takibe aldı. Zanlılar, pazar yerinde çaldıkları bir cüzdanın içindeki paraları aldıkları, cüzdanı da pazar tezgahının altına bıraktıkları sırada gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Büro, Alaçatı, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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