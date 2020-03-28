CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan ek önlemleri duyurmasının ardından İzmir 'de İl İdare Kurulu toplandı, Pandemi Kurulu oluşturuldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız Başkanlığı'nda toplanan İl İdare Kurulu'nda, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve diğer yetkililer yer aldı. Vali Ayyıldız Başkanlığı'nda oluşturulan Pandemi Kurulu'nda ise, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Koronavirüs salgınının yayılmasını önleme amacıyla alınan tedbirler ve alınabilecek ek tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar Valilik tarafından yapılan şu açıklamayla duyuruldu: "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda, İller İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72.maddesi kapsamında: İlimizden yapılacak şehirlerarası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17.00'den itibaren ancak Valiliğimiz ve Kaymakamlığın izni ile yapılmasına, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararlarıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastalığı olanlar ile şehrimize gelmiş olup da ilimizde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların valilik ve kaymakamların izni ile şehirlerarası yolculuk yapmasına, iller arasında seyahat etme zorunlu olan vatandaşlarımızın Seyahat İzin Kuruluna başvurarak, seyahat belgesi düzenlemesi talebinde bulunmaları, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde 'Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Kurulu Belgesi' düzenlemesine ilişkin karar alınmıştır."

Kaynak: DHA