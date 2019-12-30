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İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü  (3)

ZANLI POLİSLE ÇATIŞTI: 1 POLİS AĞIR YARALIİzmir Torbalı'da Hatice Gülcemal'i evinde öldürüp, rehin aldığı doktor eşi Harun Gülcemal'den de silah zoruyla ATM'den para çektirdikten sonra kaçan kaçan cinayet zanlısı, saat 00.

30.12.2019 02:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 02:30 İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü  (3)

ZANLI POLİSLE ÇATIŞTI: 1 POLİS AĞIR YARALI

İzmir 'da Hatice Gülcemal'i evinde öldürüp, rehin aldığı doktor eşi Harun Gülcemal'den de silah zoruyla ATM'den para çektirdikten sonra kaçan kaçan cinayet zanlısı, saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yazıbaşı İzmir Caddesi üzerindeki bir otelin önünde polisle çatıştı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi olayı ile ilgili de şüpheli olarak aranan kişinin çatışmadan sonra kaçtığı öne sürülürken, bir polisin yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan polis memuru dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Bu arada çatışmanın yaşandığı Atatürk Mahallesi'ne Özel Harekat ekipleri ile jandarma görevlileri de sevk edildi. Güvenlik görevlileri, çelik yelek giymeleri konusunda uyarıldı. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, silahlı saldırganın yakalanması için çevrede geniş çaplı arama başlattı. 



Hatice Çarpar, Torbalı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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