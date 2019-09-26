Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de, ilkokulda taciz iddiası

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir ilkokulda temizlik personeli olan A.T. hakkında, okuldaki iki kız çocuğunun tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada, tuvalete girmeye çalıştığı iddiasıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

26.09.2019 17:20İzmir'de, ilkokulda taciz iddiası
İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir ilkokulda temizlik personeli olan A.T. hakkında, okuldaki iki kız çocuğunun tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada, tuvalete girmeye çalıştığı iddiasıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.
EVKA- 5 Mahallesi'ndeki bir ilkokulda okuyan iki kız çocuğu, okulda temizlik görevlisi olarak görev yapan A.T. hakkında annelerine şikayette bulundu. Çocuklar, tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri sırada A.T.'nin kapıya gelip, içeriye girmeye çalıştığını söyleyince, veliler durumu okul yönetimine bildirdi. Bugün okulun önünde toplanan velilerin şikayetleri üzerine, hem A.T. hakkında idari tutanak tutuldu, hem de durum polise bildirildi. İhbar üzerine gelen okul polisleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, A.T., polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çiğli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:42 Beşiktaş'ta depremi yaşayanlar o anları anlattı
17:42 Beyoğlu'nda depremden etkilenen bina boşaltılarak mühürlendi
17:42 Eyp patlamasında ölen yusuf kurt, toprağa verildi
17:41 Antalya annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı
17:41 'Kıran' operasyonlarında terör hedefleri ateş altında-1
17:41 'Kıran' operasyonlarında terör hedefleri ateş altında-2
17:41 Avcılar'da minarenin devrilme anı kamerada