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İzmir'de immün aferez plazma bağışı

İmmün plazma tedavisi Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı koordinesinde korona virüs (Covid) tedavisinde uygulanıyor.

11.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:07
İzmir'de immün aferez plazma bağışı

İmmün plazma tedavisi Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı koordinesinde korona virüs (Covid) tedavisinde uygulanıyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi de çalışmalarını sürdürüyor.


Korona virüs hastalığı immün plazma tedavisi, Covid-19 salgınını atlatmış kişilerin Türk Kızılayına yaptığı plazma bağışıyla gerçekleşecek. Covid-19 hastalığını geçirmiş kişilerde bu virüse karşı koruyucu antikorlar gelişiyor. Bu kişilerin son iki PCR testinin negatif olması ve evde 14 günlük karantina süresini tamamlamış olması gerekiyor. Gönüllü alınan bu plazma yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarına verilerek tedavilerinde kullanılacak. 18-55 yaş arasında tam kan bağışçısı olma kriterlerine uygun (hepatit B, hepatit-C, AİDS, Frengi hastalıkları olmayan) kişiler ve gebe kalmamış kadınlar gönüllü immun aferez bağışçısı olabiliyor. Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığının yetki verdiği merkezlerinde gönüllü immun aferez plazma bağışlarını almayı sürdürüyor. Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi, immun aferez plazma bağış randevusu ve bilgi almak için 05380573070-05380573067-05380573073-05380573069 iletişim bilgilerini paylaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Ege, Güncel
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