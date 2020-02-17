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İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı inşaatın 10. katından düşen 18 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:52İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü
'in ilçesinde çalıştığı inşaatın 10. katından düşen 18 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi (EÜ) Bornova Yerleşkesi'ndeki yurt inşaatının 10'uncu katında elektrikçi olarak çalışan Caner Mızrak (18), dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Çalışanlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mızrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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