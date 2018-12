İzmir'de, İnternetteki Kötü İçeriklere Karşı Eğitim Verilecek

04 Aralık 2018 Salı 15:56



İZMİR Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çocukların internet üzerinden ulaşılan kötü içerikler ile teknoloji ve madde bağımlılığından korunması için 'Güvenli birey' adlı iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler internetin güvenli kullanımı ve tehlikeleri hakkında bilinçlendirilecek.Güvenli internet kullanımını artırıp, çocukların terör ve uyuşturucu gibi kötü içeriklere erişimini kısıtlamak ve çocukları korumaya almak için İzmir Valiliği , İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iş birliği yapılarak, 'Güvenli birey' adlı iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında 4 bin 105 eğitim yöneticisi, 54 bin 443 öğretmen, 726 bin 730 öğrenci, 726 bin 730 veli olmak üzere toplam 1 milyon 512 bin 8 kişiye ulaşılacak. Polis memurları, 2 yıl sürecek projede bilişim teknolojileri ve rehberlik öğretmenleriyle birlikte çalışacak. Öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim verilecek. İnternet teknolojisinin özellikle genç nesil üzerinde doğru kullanımı teşvik edilerek, muhtemel zararlar konusunda uyarılar yapılacak. İzmir Valiliği'nde gerçekleştirilen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız , İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın katıldı. Gençler için yapılan her şeyin geleceğe yatırım olduğunu belirten Vali Ayyıldız, "Bu güzel projede olmaktan çok mutluyuz. Şimdi ve gelecek zamanlardaki en tehlikeli alan olan internette, devletimiz ve onun kurumları aracılığıyla yarınlarımız olan çocuklarımız güvenli bir yolda yürüyecek. Hem kalbi hem de harbi olarak velilerimiz de çocuklarımız da rahat hareket edecek. Yarınlarımıza güvenli ve her türlü kötülükten uzak bir yol sunmak geleceğimiz açısından çok önemli" dedi.'SİBER ZORBALIK CİDDİ PROBLEM'İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi ise çocukların güvenliğine ve sağlıklı gelişimine verdikleri önemi vurgulayarak, "Teknoloji bağımlılığı, zararlı içerikler ve siber zorbalık günümüzde ciddi bir problem haline geldi. Bilimsellikten uzak, bedensel ve zihinsel olarak çocuklarımızı tüketen, iç dünyalarına geri dönüşü olmayan zararlar veren teknoloji dejenerasyonuna karşı topyekun mücadele edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden her yaş grubundan öğrencimizi korkutmadan, tedirgin etmeden bilinçlendirebilirsek tüm tehditleri bertaraf edebiliriz" diye konuştu.İl Emniyet Müdürü Aşkın da çocukların ve gençlerin gün geçtikçe daha büyük sorun olan dijital suçlar ile istismardan korunması için daha önce çalışma başlattıklarını, bugün bu çalışmayı genişlettiklerini belirterek, "Gençlerimizin teröre, uyuşturucuya ve istismara maruz kalmalarına karşı çalışıyoruz. Sokakta binden fazla polisimiz çalışıyor. Uyuşturucu ve terör sanal alemin çok büyük bir sorunu. Güzel İzmir'imizin insanı bundan sonra daha da bilinçlenecek" dedi.- İzmir