İzmir'de İş Adamının Öldürülmesine İlişkin Dava

İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin davada maktulün tutuklu eşi, iki oğlu ve arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan maktulün eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G, müştekiler, taraf avukatları katıldı.
Savunma yapan Batuhan Ata Öğüt, yaşanan olay ve üzerine atılı suçlar nedeniyle cani ve katil olarak görüldüğünü belirterek, "Babam defalarca annemi darp etti. O gün kırmızı çizgiyi geçtim herhalde, farkında değilim. İçeride de olsam, dışarıda da olsam ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım. Ağabeyimin ve annemin suçu yoktur. Benim bir suçum varsa takdir mahkemenindir." diye konuştu.
Öznur Öğüt ise suçu olmadığını iddia ederek, kocasının kendisini sürekli dövdüğünü, olay günü darp edildiğini ve kan revan içinde kaldığını söyledi.
Öğüt, "Burada mağdur olan benim. 25 yıllık evliliğimde yıllarca dayak yedim. Eşimle tatillere gittik ama otel odalarında yediğim dayakları ben bilirim. Eşim öldü, yuvam dağıldı, çocuklarımın okul hayatı bitti." dedi.
Mehmet Hadi Öğüt ise o gün yaşananları sadece baba korkusu yaşayanların bilebileceğini ifade ederek, "Çocukluğum zenginlik içinde geçti. Keşke özel okullarda okumasaydım, altımda arabam olmasaydı da huzurlu bir ailem olsaydı." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, Öznur Öğüt'ün tahliyesine, Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Olay
Torbalı ilçesinde 15 Nisan'da iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt (45), oğulları Batuhan Ata (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) ile onların arkadaşı olan C.G. (37) tutuklanmıştı. C.G, daha sonra tahliye edilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öldürülen iş adamının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, C.G'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
İzmir, Güncel
Kaynak: AA