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İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava

İzmir'in Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin, eşi ve iki oğlu ile onların arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

13.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:50İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava
'in Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin, eşi ve iki oğlu ile onların arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktulün çocukları tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt, tutuksuz yargılanan maktulün eşi Öznur Öğüt, tutuksuz sanık C.G, müştekiler ve avukatlar katıldı.
Maktulün annesi Hatice Öğüt sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Çocuğumu niçin yaktıklarının hesabını versinler." dedi.
Maktulün ablası Fatma Bahar Narin ise "Neden öldürdüklerini söylesinler. Bize her gün bu acıyı neden yaşattıklarını anlatsınlar." diye konuştu.
Tutuklu sanık Batuhan Ata Öğüt, babasını öldürme gibi bir niyeti olmadığını savunarak, "Ben sadece annemi korumak istedim. Pişmanım." dedi.
Tutuklu sanık Mehmet Hadi Öğüt de "O gün yaşadıklarımı ayrıntılı olarak anlattım. Babamı kaybettim. Ailemiz dağıldı. Babamı öldürmedim. Kimseye birşey yapmadım." ifadelerini kullandı.
Tutuksuz sanık Öznur Öğüt ise kendilerine iftira atıldığını iddia ederek, "Yapmadığımız şeyleri söylediler. O gün benim ölmem mi gerekiyordu? Çocuklarımı istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
İzmir'in Torbalı ilçesinde geçen yıl 15 Nisan'da iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulunmuştu.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt (45), oğulları Batuhan Ata Öğüt (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) ile onların arkadaşı C.G. (37) tutuklanmıştı. C.G, daha sonra tahliye edilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öldürülen iş adamının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, C.G'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Öznur Öğüt de 13 Mart'taki duruşmada tahliye edilmişti.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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