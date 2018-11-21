İzmir'de İş Adamlarını Tehdit Eden Suç Örgütüne Operasyon

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:28



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:28

DENİZLİ'de organize suç örgütü kurup, iş adamlarını tehdit ederek para aldıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cumartesi bir organize suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Suç örgütü üyelerinin, ekonomik durumu iyi olan iş adamlarından zorla para aldığı, para vermek istemeyen kişileri ölümle tehdit ettikleri, iş yerlerini silahlı olarak bastıkları, nitelikli yağma, kasten yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve tehdit suçlarını işledikleri ileri sürüldü. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 11 bıçak, 1 kılıç, 16 tabanca iskeleti, 15 tabanca namlusu, 80 gram esrar ve 3 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan soruşturmada örgütün, hiyerarşik bir yapı oluşturmaya çalıştığı, kamu gücünü kullanıyormuş algısı oluşturarak çevrelerinde veya hedef olarak düşündükleri kişiler üzerinde sistemli şekilde tehdit, darp, cebir ve yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri, toplum üzerinde oluşturdukları, panik ve korku ortamından yararlanarak ise mağdurların emniyet birimlerine şikayet ve ihbarda bulunmalarını engellemeye çalıştıkları, örgüt kapsamında suç işlediklerini gizlemek ve delilleri yok etmek amacıyla eylemlerin kişisel alacak- verecek meselesi gibi göstermeye çalıştıklarının belirlendiği kaydedildi.ZANLILARDAN 5'İ TUTUKLANDIOperasyonda gözaltına alınan kişilerin 20 ayrı suça karıştıkları, kasten adam öldürme, silahlı tehdit, mala zarar verme, yaralama, yağma, sahtecilik, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından sabıkalı oldukları belirlendi. Gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. 7 kişi ise 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi ise tutuklandı.- Denizli