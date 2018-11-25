İzmir'de İş Kazası: 1 Ölü

İzmir
'in Aliağa
ilçesinde devam eden İzmir- Çandarlı
otoyol inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Çandarlı otoyolunun Aşağışakran İncirlik
Mevkisinde çalışan Mehmet Koç (45), kalıp çaktığı sırada üzerinde bulunduğu sacın kayması sonucu yaklaşık 25 metreden düştü.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Çandarlı,İzmir
25 Kasım 2018 Pazar 10:56