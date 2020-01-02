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İzmir'de iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

02.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:06 İzmir'de iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
'in ilçesinde iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde yapımı devam eden baraj inşaatından, C.K. isimli şahsa ait 200 bin TL değerindeki kanal kazıcı ve yükleyici cinsi iş makinesinin çalınması, İzmir İl Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 1'nci, 2'nci ve 14'üncü Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı araştırmalar sonuç verdi. Ekipler incelemeler sonucu, iş makinesi hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.Ö.'yü gözaltına alındı. A.Ö., çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Yiğitler Mahallesi, Kemalpaşa, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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