Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de iş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

İzmir'in Bornova ilçesinde bir oto kiralama şirketinde yaşanan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

28.09.2019 11:06İzmir'de iş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
İzmir'in Bornova ilçesinde bir oto kiralama şirketinde yaşanan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2 Eylül'de Yeşilova Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firması sahibi Selami Eroğlu ile iş yerine gelen A.D. ve beraberindeki 3 kişi arasında tartışma başladı.
Sözlü tartışmanın ardından A.D, belinden çıkardığı tabanca ile Eroğlu'na ateş etti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde silahını defalarca ateşlediği görülen zanlı, yanındaki 3 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldığı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D'nin ise arandığı öğrenildi.

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:42 - Rus SİHA'sı ile Su-57 İlk Kez Ortak Uçuş Gerçekleştirdi
14:42 Bahçede oynarken fenalaşan çocuk öldü
14:41 Güçlendirme Yolundaki İstekliliğini Takdirle Karşılıyor
14:40 "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Sakarya'da
14:40 Kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
14:40 Zonguldak'ta toplu sünnet şöleni
14:38 Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı