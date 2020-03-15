İzmir'de iş yerine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir iş yerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
15.03.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:55
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir iş yerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokakta meydana gelen olayda 26 yaşındaki Coşkun Küçük tabancayla vuruldu. Mermilerin isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığılırken, katil zanlısı ya da zanlılar otomobille kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, özel hastaneye götürüldü. Küçük hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bekar olduğu öğrenilen Küçük'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
(İHA)
Edinilen bilgiye göre Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokakta meydana gelen olayda 26 yaşındaki Coşkun Küçük tabancayla vuruldu. Mermilerin isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığılırken, katil zanlısı ya da zanlılar otomobille kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, özel hastaneye götürüldü. Küçük hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bekar olduğu öğrenilen Küçük'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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