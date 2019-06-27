27.06.2019 22:53
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İzmir'de iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

İzmir

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir 'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 4 kişi yaralandı.
Ayrancılar Mahallesi'nde bir iş yerine, bölgeye araçla gelen iki kişi tarafından, henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda iş yerinde bulunan M.T, A.D.T, M.T. ve K.G. yaralandı. Yaralılardan A.D.T. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.D.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Torbalı , İzmir , Güncel

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