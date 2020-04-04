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İzmir'de iş yerlerine, koronavirüs nedeniyle su faturalandırması yapılmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sayaçların okunmasını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bu süreçte iş yerleri, ticarethaneler, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler için su faturası tahakkuk ettirmeyecek.

04.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:18
İzmir'de iş yerlerine, koronavirüs nedeniyle su faturalandırması yapılmayacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sayaçların okunmasını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bu süreçte iş yerleri, ticarethaneler, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler için su faturası tahakkuk ettirmeyecek.
İZSU'dan yapılan açıklamada, kurumun, dünyayı etkileyen koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında sayaç okuma faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.
Aboneleri mağdur etmemek için konut amaçlı kullanımlarda faturalandırmanın, tüketimin düşük olduğu ocak, şubat, martın ortalaması esas alınarak yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konut dışı abone kapsamındaki iş yeri, ticarethane, otel, motel, sanayi tesisleri, mal ve hizmet üreten tesisler ile benzer işletmelere ise sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkarılmayacak. Uygulamanın salgın nedeniyle iş hacmi düşen işletmeler için de kolaylık sağlaması hedefleniyor. Yaşanan olağan dışı koşulların sona ermesi ve sayaçların yeniden okunmaya başlamasının ardından tüm aboneler için normal faturalandırma yapılacak ve avans tahakkuku ile faturalandırılmış miktar toplam miktardan mahsuplaştırılacak."

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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