İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

İzmir
'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Turgutlu
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa
ilçesi E-96 karayolu üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 TYH 15 plakalı minibüs, Bağyurdu
Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı. 112 Acil Servis
ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Turgutlu
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Kaynak: İHA