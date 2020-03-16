İzmir'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 8 yaralı
İzmir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi yaralandı.
16.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:16
İzmir 'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 RU 716 plakalı midibüs, İzmir- Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan 8 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 RU 716 plakalı midibüs, İzmir- Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan 8 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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