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İzmir'de işe gitmek için evden çıkan kişi bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde işe gitmek üzere evden çıkan kişi, bıçaklanarak öldürüldü.

11.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:50İzmir'de işe gitmek için evden çıkan kişi bıçaklanarak öldürüldü
'in ilçesinde işe gitmek üzere evden çıkan kişi, bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı semtindeki evinden çalıştığı kağıt fabrikasına gitmek için çıkan Kemal (39), sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası zanlı Torun'u bıçaklayıp kaçtı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Torun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Torun'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Torun'un evli ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bornova, Torun, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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