İzmir'de İşyeri Yangını

İzmir
'de işyeri yangını
İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan yangında bir işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Bugün sabah saatlerinde, Eskiizmir Caddesi üzerindeki bir oto tamircisinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabağlar,Sabah,İzmir
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:45