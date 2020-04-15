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İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

15.04.2020 02:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 02:08
İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü
İzmir 'in Buca ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, Göksu Mahallesi'nde raylardan geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe çarptı.
Makinistin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Trenin çarptığı kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tepeköy, İzmir, Buca, Güncel
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