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İzmir'de izinsiz maske üretilen iş yerine baskın

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, izinsiz olarak piyasaya sürülmek için maske üretimi yapılan iş yerine baskın düzenlendi.

01.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:47
İzmir'de izinsiz maske üretilen iş yerine baskın

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, izinsiz olarak piyasaya sürülmek için maske üretimi yapılan iş yerine baskın düzenlendi. 25 bin maske ele geçirilen iş yeri mühürlendi.

Bir ihbarı değerlendiren, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Yamanlar Mahallesi'nde izinsiz maske ürettiği tespit edilen iş yerine baskın yaptı. Ekipler, 9 çuval hazır, 3 koli de yapımı tamamlanmak üzere toplam 25 bin adet maske ele geçirdi. Suçüstü yakalanan iş yeri sahibinin üretim için Sağlık Bakanlığı'ndan izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi.Merdiven altı üretime kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Koronavirüs tehdidine karşı her türlü önlemi aldık. Ekiplerimizin bir bölümü her gün dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, bir bölümü de halk sağlığını tehdit edebilecek her olumsuzluğa anında müdahale ediyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Bayraklı, Güncel
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