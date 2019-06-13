İzmir'de jandarma, okul önlerinde denetim yaptı

İzmir
'de jandarma ekipleri tarafından okul önlerinde asayiş denetimi yapıldı.
İzmir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak, suça sürüklenmelerinin önlenmesi, suç mağduru olmalarının önüne geçilmesi ve güvenli eğitim ortamı sağlamak amacıyla 732 jandarma personelinin katılımıyla asayiş denetimi yaptı.
Jandarmanın sorumluluk sahasındaki okul önlerinde yapılan kontrollerde 7 bin 805 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Denetimlerde aranan 11 kişi yakalanırken 362'si okul servisi olmak üzere 2 bin 510 aracın sorgusu yapıldı, 33 araç trafikten men edildi.
Okul önlerinde "Huzur operasyonu" adıyla düzenlenen denetimlerin süreceği bildirildi.
Kaynak: AAasayiş
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