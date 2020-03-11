İzmir'de jandarma üç hırsızlık olayını aydınlattı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde traktör, motosiklet ve at hırsızlığı yaptığı iddia edilen iki kişi, jandarmanın sıkı takibi sonucunda yakalanarak tutuklandı.
11.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:22
İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde traktör, motosiklet ve at hırsızlığı yaptığı iddia edilen iki kişi, jandarmanın sıkı takibi sonucunda yakalanarak tutuklandı.
Kemalpaşa ilçesindeki Dereköy, Hürriyet ve Yukarı Kızılca mahallelerinde, N.O. isimli şahsın bahçesinden traktörü, I.A. isimli şahsın evinin önünden motosikleti, M.A. isimli şahsın da bağlı olan atı çalındı. Hırsızlık olaylarının ardından Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Plaka tanıma sisteminden tüm plakalar takibe alındı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi ve kamera kayıtlarını incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin M.I. ve A.G. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. - İZMİR
Kemalpaşa ilçesindeki Dereköy, Hürriyet ve Yukarı Kızılca mahallelerinde, N.O. isimli şahsın bahçesinden traktörü, I.A. isimli şahsın evinin önünden motosikleti, M.A. isimli şahsın da bağlı olan atı çalındı. Hırsızlık olaylarının ardından Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Plaka tanıma sisteminden tüm plakalar takibe alındı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi ve kamera kayıtlarını incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin M.I. ve A.G. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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