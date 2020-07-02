İzmir'de jandarmadan uyuşturucuya bir darbe daha

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 187 kök Hint keneviri ile 0,2 gram metamfetamin ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İzmir'de jandarmadan uyuşturucuya bir darbe daha
02.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:32
İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 187 kök Hint keneviri ile 0,2 gram metamfetamin ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Karahalıllı Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, ormanlık arazide bakımları yapılmış boyları 130 santim ile 200 santim arasında değişen 187 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli F.D., U.U., Ş.S. ve H.A. isimli şahısların ikametlerinde jandarma ekiplerince yapılan aramada 0,2 gram metamfetamin maddesi, 230 adet kenevir tohumu, 12 adet kristal diye tabir edilen maddeyi içmek için kullanılan aparat, 1 adet kuru sıkı tabanca, 55 adet 7,65 mm fişek, 20 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.D., U.U., Ş.S. ve H.A. isimli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayındır, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Haber
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