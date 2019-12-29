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İzmir'de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 848 personelin katılımı ile huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.

29.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:20 İzmir'de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İl Komutanlığınca 848 personelin katılımı ile huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi. Uygulamada 10 bin kişiden fazla kişi sorgulandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, dün çok sayıda adreste eş zamanlı huzur ve güven operasyonu gerçekleştirdi. 848 personel ile icra edilen uygulamada 10 bin 840 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olan 12 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.


Trafik uygulamalarında ise 4 bin 703 araç sorgulanırken, 98 araca cezai işlem uygulandı, 34 araç ise trafikten men edildi. Uygulanan ceza miktarı da 38 bin 91 TL olarak açıklandı. Uygulamalarda Menderes İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 27 litre kaçak içki, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 5 adet mermi ele geçirildi. Ödemiş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 1 adet av tüfeği ele geçirildi.


Uygulamalarda 26 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, bu şahıslara 65 bin 742 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda ayrıca bin 231 umuma açık yer denetlenirken, 24 işletmeye 30 bin 500 TL ceza uygulandı, 2 iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. - İZMİR


Jandarma, Huzur, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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