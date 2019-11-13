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İzmir'de JES iznine çevrecilerden tepki

İZMİR Valiliği'nin 16 ilçedeki toplam 33 sahada jeotermal kaynak aramak için yarın çıkacağı ihale öncesi çevreciler ve bazı sivil toplum örgütleri, Konak'ta bir araya geldi.

13.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:30İzmir'de JES iznine çevrecilerden tepki

İZMİR Valiliği'nin 16 ilçedeki toplam 33 sahada jeotermal kaynak aramak için yarın çıkacağı ihale öncesi çevreciler ve bazı sivil toplum örgütleri, 'ta bir araya geldi. İhaleye çıkılarak kiraya verilecek alanın verimli tarım arazilerinden oluştuğunu öne süren çevreciler, iptal için yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

İzmir Valiliği, Kınık, Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Dikili, Tire, Torbalı, Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Gaziemir, Seferihisar, Karaburun, Çeşme ve Aliağa ilçelerinde belirlediği toplam 95 bin 330 hektarlık alanda jeotermal (JES) kaynak arama için yarın ihaleye çıkacak.

İhaleye yolu ile kiralanacak toplam 33 sahanın, verimli tarım arazilerinden oluştuğunu savunan çevreciler ve bazı sivil toplum örgütlerinden oluşan yaklaşık 250 kişi, Konak'taki SGK binası önünde toplandı. Eyleme katılanlar, üzerinde 'Jeotermal kabusuna dur diyelim', 'Fosilden kurtul, geleceği kurtar' yazılı dövizlerin yanı sıra, 'Tarım sağlık demektir', 'Küçük Menderes ölürse, Türkiye de ölür' yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ege Çevre ve Kültür Platformu Eş Sözcüsü Alime Yalçın Mitap, "Söz konusu arama ve işletme faaliyetlerinin Ege Bölgesi'nin geleneksel tarım ürünleri olarak bilinen ve büyük oranda ihraç edilen incir, üzüm, zeytin, kestane gibi birçok ürünün geleceğini tehlikeye atacağı açıktır" dedi.

Ödemiş'ten gelen Hanife Ceylan, ihalenin iptal edilmesini istediklerini belirtti. Selim Şahan isimli vatandaş ise "Torağımızın, suyumuzun ve havamızın korunmasını istiyoruz" dedi.

Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, "Yapılacak JES aramalarına karşıyız. Bu proje kapsamındaki tüm alanlar, korunması gereken alanlardır. Tarım, su havzalarına kesinlikle zarar verecek tesis yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Grup, ihalenin iptali için yasal yollara başvuracaklarını açıkladıktan sonra, dağıldı.



Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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