İzmir'de kablo hırsızlığı

İzmir
'in Torbalı
ilçesinde İZBAN'ın Pancar istasyonundaki raylardan kabloları çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, devriye atan İzmir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, İZBAN'ın Pancar istasyonundaki demir yolu hattından geçen kabloları çalan şüphelilere müdahale etti.
Ekipler, kabloları sökerek içindeki metalleri çıkardıkları belirlenen M.T, İ.B ve Ö.G'yi suç üstü yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.
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Kaynak: AA