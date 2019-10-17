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İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 103 bin litre bitkisel atık yağ ve 6 bin litre solvent türevi madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 15:45İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 103 bin litre bitkisel atık yağ ve 6 bin litre solvent türevi madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi Çambel Mahallesi mevkisindeki bir iş yerinde, kaçak akaryakıt yapımında kullanılan ürünler satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 6 bin litre sovlent türevi madde ile 103 bin litre bitkisel atık yağ ve bir ayrıştırma makinası ele geçirdi. El konulan malzemeler yediemin deposuna teslim edilirken, E.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.



Kemalpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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