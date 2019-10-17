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İzmir'de kaçak akaryakıt yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi

İzmir'de kaçak akaryakıt yapımında kullanılan ürünler ele geçirildiİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 103 bin litre bitkisel atık yağ ve 6 bin litre solvent türevi madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 16:40
İzmir'de kaçak akaryakıt yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 103 bin litre bitkisel atık yağ ve 6 bin litre solvent türevi madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi Çambel Mahallesi mevkisindeki bir iş yerinde, kaçak akaryakıt yapımında kullanılan ürünler satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 6 bin litre sovlent türevi madde ile 103 bin litre bitkisel atık yağ ve bir ayrıştırma makinası ele geçirdi. El konulan malzemeler yediemin deposuna teslim edilirken, E.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'de kaçak akaryakıt yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi

Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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