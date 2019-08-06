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İzmir'de kaçak içki operasyonu

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, bir markete düzenlenen baskında 361 şişe satışa hazır kaçak içki ele gezirildi.

06.08.2019 08:30 İzmir'de kaçak içki operasyonu
İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, bir markete düzenlenen baskında 361 şişe satışa hazır kaçak içki ele gezirildi.
Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Güzelbahçe ilçesi Çamlı Mahallesi'nde bir marketin kaçak içki sattığı yönünde ihbar aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmanın ardından markete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, çeşitli markalara ait satışa hazır, 361 şişe kaçak içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri, iş yeri sahibi A.C. hakkında yasal işlem başlattı.



Güzelbahçe, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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