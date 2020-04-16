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İzmir'de kaçak maske üretimine suçüstü

İzmir'in Menemen ilçesinde kaçak maske üretimi yapılan iş yerine yapılan baskında, dikilmiş maske ve maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

16.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:45
İzmir'de kaçak maske üretimine suçüstü
İzmir 'in Menemen ilçesinde kaçak maske üretimi yapılan iş yerine yapılan baskında, dikilmiş maske ve maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaçak maske üretimi yapıldığına daire ihbarlar gelmesi üzerine 1295. Sokak'taki bir terzi dükkanına baskın yaptı. Camekanları beyaz perde ile kapatılarak kapısı kilitli olan dükkan açtırıldığında içeride üç makineyle cerrahi maske üretimi yapıldığı anlaşıldı. Kullanıma hazır 2 bin 100 adet cerrahi maske ile üç büyük, dokuz küçük rulo şerit ele geçirildi. İş yeri sahibi T.B'ye TCK'nın 195 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli işlem ve 1593 Sayılı Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari işlem yapıldı. Ayrıca iş yeri ruhsatı bulunmadığından zabıta ekiplerine bilgi verilip, iş yeri mühürlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Asayiş Büro, Menemen, İzmir, 3. Sayfa
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