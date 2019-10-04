Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de kaçak mazot operasyonu

İZMİR'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.

04.10.2019 11:30İzmir'de kaçak mazot operasyonu
İZMİR'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Caddesi üzerindeki bir depoda, faturasız mazot satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çarşamba günü depoya baskın düzenleyen ekipler, plastik tanklar içinde yaklaşık 5 ton kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili, baskın sırasında depoda bulunan Osman Z. gözaltına alındı. Osman Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Buca, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:58 Tüfekle vurulan eşek bakım evinin maskotu olacak
15:57 HDP Sözcüsü Kubilay: "(Anayasa Mahkemesinin Önder'e ilişkin kararı) Çok geç olsa da düşünce ve...
15:57 Üniversiteliler ekolojik tarımı yerinde inceledi
15:57 Pamukkale Belediyesi personeline iletişim semineri
15:57 99 yaşındaki gazi, askeri törenle uğurlandı
15:56 Foça'da 45'i kadın 482 subay adayı yemin etti
15:56 "Siyaseten ayrımcılığı bir tarafa bırakmak zorundayız"