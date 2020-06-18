İzmir'de kaçak saat ve parfüm operasyonu

İzmir'de kaçak saat ve parfüm operasyonuİZMİR'in Çeşme ve Konak ilçelerine yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan gümrük kaçağı bin 25 kol saati ile 171 parfüm ele geçirildi.

18.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:19
İzmir'de kaçak saat ve parfüm operasyonu
İZMİR'in Çeşme ve Konak ilçelerine yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan gümrük kaçağı bin 25 kol saati ile 171 parfüm ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bir süredir kaçak yollarla ülkeye parfüm ve saat soktukları iddia edilen M.S. ve M.M.K.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Takip neticesinde Çeşme ve Konak'ta bulunan iki adrese ekipler tarafından baskın yapıldı. Aramalarda, toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen gümrük kaçağı bin 25 adet parfüm ve farklı markalarda 171 parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S. ve M.M.K'ye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde adli işlem uygulandığı belirtildi. Şüphelilerin, kol saati ve parfümleri yaklaşan babalar günü sebebiyle piyasaya sürecekleri belirtildi. İzmir’de kaçak saat ve parfüm operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, Çeşme, İzmir, Güncel, Haber

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