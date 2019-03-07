07 Mart 2019, 11:47
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İzmir'de Kaçak Silah Fabrikasına Helikopterli Operasyon: 46 Gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde kaçak silah fabrikası kurup kargo şirketleri üzerinden satış yapan çeteye polis operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

İzmir'de, kaçak olarak kurdukları fabrikada silah ve mühimmat imalatı yaparak kargo şirketleri üzerinden satış yapan 46 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak olarak kurulan fabrikada silah ve mühimmat imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

POLİS 3 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ

Yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen silah fabrikasına helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 87 ruhsatsız tabanca, 120 tabanca sürgüsü, 1500 tabanca gövdesi, 350 tabanca yayı, 500 yiv setli namlu, 12 silah kalıbı, imalatta kullanılan 10 makine, binlerce ufak metal veya plastik silah parçası, yüzlerce muhtelif çaplarda fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 şüpheliden 46'sı İzmir, Manisa, Aydın, Konya ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

KAÇAK SİLAH FABRİKASI KURMUŞLAR

Şüphelilerin Buca'da kaçak olarak silah fabrikası kurdukları, bu fabrikada özel kalıplarla ürettikleri silah ve mühimmatları kargo şirketleri üzerinden sahte gönderici isimleriyle sattıkları belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede ise şüphelilerin bilinen bir silah markasına ait silahları birebir ürettikleri de tespit edildi. Fabrikada üretilen ve satışı yapılan silahların faili meçhul olaylarda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla emniyet birimleri fabrikadaki silah kalıplarına da el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (4)
BALIK BAŞTAN KOKAR: 5 yıldır var ilgilenen olmadıkı bu kadar senedir gereği yapılsın
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BU GIDISAT HAYIRLI DEGIL: her yerde her platformda ülkemizdeki asiri bireysel silahlanmanin normal olmadigini kisa namlu pompalinin bir av silahi olmadigini aksine saldiri ve öldürmeye yönelik oldugunu anlatmaya calisiyoruz bizi yönetenler yetkililer görevliler ciddi bir önlem almadigi gibi adeta söylemleri ile silahlanmayi destekliyorlar silah satisi internete kadar düstü ve silaha ulasmak bakkaldan ciklet almakdan basit hale geldi bu asiri silahlanma üllkemizde suriye benzeri cok ciddi ve aci sorunlar cikartabilir
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AVCI : Yuh artık ,muz cumhuriyeti oldu ülke.
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SEYFİ: koca fabrika kim bilir kac yil dir var ve kac tane daha var 2023 bekliyelim
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