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İzmir'de kaçak tütün operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 32 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

18.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:40İzmir'de kaçak tütün operasyonu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 32 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eş zamanlı olarak düzenlenen "Duman 8 Operasyonu" kapsamında belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 32 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 tabanca, 1 tüfek ve 6 fişek ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 23 kişiye yasal işlem yapılırken, Afgan uyruklu 1 kişi yakalanarak, Yabancılar Şubesine teslim edildi.
Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 5 kişiye yasal işlem uygularken, hırsızlık suçundan aranması bulunan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada 11 gram uyuşturcu madde ele geçirildi.

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Kaynak: AA

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