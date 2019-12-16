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İzmir'de kaçak tütün ürünleri operasyonu

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda, 7 bin 120 paket kaçak sigara ile 115 bin adet tütün doldurulmuş satışa hazır makaron sigara ele geçirildi.

16.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:30İzmir'de kaçak tütün ürünleri operasyonu

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda, 7 bin 120 paket kaçak sigara ile 115 bin adet tütün doldurulmuş satışa hazır makaron sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sakarya Mahallesi 825 sokaktaki bir depoda kaçak tütün ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, 7 bin 120 paket kaçak sigara, 115 bin adet tütün doldurulmuş satışa hazır makaron sigara, 130 puro, 13 elektronik sigara ve 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında N.Ö., gözaltına alındı.



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Kaynak: DHA

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