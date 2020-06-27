İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon

İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyonİZMİR'de, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamüllerinin ticareti önlenmesi adına 3 ilçede 28 adrese ve 5 araca eş zamanlı operasyon yapıldı.

27.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:32
İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon
İZMİR'de, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamüllerinin ticareti önlenmesi adına 3 ilçede 28 adrese ve 5 araca eş zamanlı operasyon yapıldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı sigara ve tütün mamüllerinin ticaretini önlenmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu çalışmalar kapsamında, Konak, Karabağlar ve Buca ilçesinde 28 farklı adrese ve 5 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 milyon 672 bin 400 makaron, 15 bin 300 doldurulmuş sigara, 5 gümrük kaçağı sigara, 164 paket 50 kg'lik nargile tütünü, bin 772 kg kıyılmış tütün ve 5 kg pipo tütünü ele geçirildi. Ayrıca, 13 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. İzmir’de kaçakçılara eş zamanlı operasyon

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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