İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen 24 bin 262 çanta ve cüzdan ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda, Türkiye'den transit olarak yurt dışına geçmesi gereken çanta ve cüzdanların bir kısmının yasa dışı olarak ülke içine bırakılmış olabileceği tespit edildi.Gümrük muhafaza ekipleri söz konusu eşyalara ilişkin, Türkiye genelindeki gümrük işlemlerini inceledi ve Mersin Limanı'nda yapılan bir transit işlemi şüpheli tespit edildi. İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden bir firmanın gümrük işlemlerinde kullandığı araçlar belirlenerek, Araç Takip Sistemi ile geçmişe yönelik hareketleri incelendi.Yapılan araştırmalarda söz konusu araçların güzergahlarında yer alan ve eşyaların bulanabileceği depolar İzmir'de belirlendi.Söz konusu firmanın depo ve iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan toplam 24 bin 262 çanta ve cüzdan ele geçirildi. Yapılan ön incelemelerde çanta ve cüzdanların gerçek deri olmadığı, standartlara uygun olmadığı belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.